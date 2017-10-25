Два автобуса столкнулись в Подмосковье

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Москва, 25 октября. Два автобуса стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Об этом журналистам в среду сообщили представители ГУП «Мострансавто».

Инцидент произошел в Ступино. Согласно предварительным данным, на улице Андропова произошло попутное столкновение маршрутного и служебного автобусов. Как отметили очевидцы, в результате ДТП пострадали два человека.

«В автобусе предприятия находилось 26 пассажиров, в служебном транспортном средстве пассажиров не было. Серьезных повреждений в результате ДТП никто не получил», — отметил источник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно о том, что авария в районе первого километра автодороги Михали — Жулево унесла жизнь одного человека.