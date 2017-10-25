Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году
Общество
Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году

    12:02  25 Октября 2017
    47

    Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году

    Москва, 25 октября. Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект восстановления и сохранения исторического облика фасадов и внутренних помещений гостиницы «Метрополь».

    В 2018 году планируют провести реставрацию экстерьера здания. Фасады «Метрополя» очистят специальными средствами, промоют, отштукатурят и покрасят, сообщает «Вечерняя Москва».

    Уникальные декоративные элементы – панно из майолики и «Принцесса Греза» Михаила Врубеля – также будут очищены в ходе работ. Затем реставрацию проведут и в интерьерах гостиницы. В частности, паркетные полы планируют заменить на дубовые, восстановив изначальный рисунок по историческим документам.

    Здание гостиницы «Метрополь» — памятник архитектуры в стиле модерн. Гостиница была построена в 1905 году по проекту архитектора Вильяма Валькота.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #реставрация #метрополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        59
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        79
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        95
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        235