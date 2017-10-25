Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году

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Москва, 25 октября. Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект восстановления и сохранения исторического облика фасадов и внутренних помещений гостиницы «Метрополь».

В 2018 году планируют провести реставрацию экстерьера здания. Фасады «Метрополя» очистят специальными средствами, промоют, отштукатурят и покрасят, сообщает «Вечерняя Москва».

Уникальные декоративные элементы – панно из майолики и «Принцесса Греза» Михаила Врубеля – также будут очищены в ходе работ. Затем реставрацию проведут и в интерьерах гостиницы. В частности, паркетные полы планируют заменить на дубовые, восстановив изначальный рисунок по историческим документам.

Здание гостиницы «Метрополь» — памятник архитектуры в стиле модерн. Гостиница была построена в 1905 году по проекту архитектора Вильяма Валькота.