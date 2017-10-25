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Собянин назвал абсолютным фейком перенос даты выборов мэра Москвы
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    Собянин назвал абсолютным фейком перенос даты выборов мэра Москвы

    12:31  25 Октября 2017
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    Собянин назвал абсолютным фейком перенос даты выборов мэра Москвы

    Москва, 25 октября. Градоначальник российской столицы Сергей Собянин опроверг информацию о том, что возможен перенос выборов мэра Москвы на март 2018 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с высокой вероятностью готов баллотироваться на пост градоначальника на будущих выборах. В своем микроблоге Twitter он прокомментировал информацию о возможном переносе сроков выборов, назвав это фейком. 

    Собянин подчеркнул, что никогда эта тема не обсуждалась, пишет «Вечерняя Москва»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #собянин
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