Автомобиль съехал в кювет в Подмосковье, есть жертвы

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Москва, 25 октября. Автомобиль съехал в кювет на первом километре автодороги Михали — Жулево в Московской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом в среду сообщает Telegram-канал областного министерства транспорта.

По имеющимся данным, авария произошла в среду в 09.00, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На первом километре автодороги Михали — Старый Спасс — Старое — Жулево автомобиль съехал в кювет, в результате происшествия один человек погиб», — следует из сообщения.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и трактора в Оренбургской области.