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Происшествия
Автомобиль съехал в кювет в Подмосковье, есть жертвы
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    Автомобиль съехал в кювет в Подмосковье, есть жертвы

    12:02  25 Октября 2017
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    Автомобиль съехал в кювет в Подмосковье, есть жертвы

    Москва, 25 октября. Автомобиль съехал в кювет на первом километре автодороги Михали — Жулево в Московской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом в среду сообщает Telegram-канал областного министерства транспорта.

    По имеющимся данным, авария произошла в среду в 09.00, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    «На первом километре автодороги Михали — Старый Спасс — Старое — Жулево автомобиль съехал в кювет, в результате происшествия один человек погиб», — следует из сообщения.

    Автомобиль съехал в кювет в Подмосковье, есть жертвы

    Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Ранее сообщалось, что три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и трактора в Оренбургской области. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #подмосковье #авария #автомобиль
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