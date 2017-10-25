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Происшествия
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Происшествия
Сбой в движении поездов произошел из-за инцидента с пассажиром в московском метро
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    Сбой в движении поездов произошел из-за инцидента с пассажиром в московском метро

    10:43  25 Октября 2017
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    Сбой в движении поездов произошел из-за инцидента с пассажиром в московском метро

    Москва, 25 октября. Инцидент с пассажиром московского метрополитена привел к увеличению интервалов в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии.

    «Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», — констатировали представители пресс-службы московской подземки.

    Известно, что инцидент произошел около 10 часов утра, передает РИАМО. Подробности происшествия в настоящее время не раскрываются.

    Сбой в движении поездов произошел из-за инцидента с пассажиром в московском метро

    Ранее, 23 октября, произошел сбой в движении электропоездов на «салатовой» ветке московского метрополитена. Поезда по Люблинско-Дмитровской линии ходили со значительной задержкой.

    Автор: Катерина Тимошенская
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