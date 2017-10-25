Wi-Fi появится во всех кинотеатрах «Москино» до конца года

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Москва, 25 октября. Посетители всех кинотеатров «Москино» смогут получить доступ к бесплатному Wi-Fi до конца года, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

В департаменте культуры обратили внимание, что к нему относятся все кинотеатры «Москино». В 13 точках сети до конца года должен будет появиться бесплатный Wi-Fi. Власти города отметили, что доступ к бесплатному Интернету посетители смогут получать с помощью смс-сообщения или при использовании личного кабинета на сайте mos.ru, передает «Москва.ру».

В департаменте также обратили внимание, что благодаря этой услуге москвичи и гости столицы смогут вызвать себе такси после сеанса, пригласить друзей или узнать любую другую интересующую их информацию.