Мигрант расстрелял жителя Подмосковья и угнал его автомобиль

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Москва, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца ближнего зарубежья, который расстрелял жителя Подмосковья и угнал его машину. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемый на парковке, расположенной в микрорайоне Первомайский, выстрелил, по предварительным данным, из пистолета в 48-летнего местного жителя.

«После чего злоумышленник угнал его автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции сумели найти и задержать подозреваемого, которым оказался 28-летний мигрант, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело, угнанное транспортное средство вернули владельцу.