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Мигрант расстрелял жителя Подмосковья и угнал его автомобиль
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    Мигрант расстрелял жителя Подмосковья и угнал его автомобиль

    10:08  25 Октября 2017
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    Мигрант расстрелял жителя Подмосковья и угнал его автомобиль

    Москва, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца ближнего зарубежья, который расстрелял жителя Подмосковья и угнал его машину. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    По данным ведомства, подозреваемый на парковке, расположенной в микрорайоне Первомайский, выстрелил, по предварительным данным, из пистолета в 48-летнего местного жителя.

    «После чего злоумышленник угнал его автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. 

    Мигрант расстрелял жителя Подмосковья и угнал его автомобиль

    Сотрудники полиции сумели найти и задержать подозреваемого, которым оказался 28-летний мигрант, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело, угнанное транспортное средство вернули владельцу.

    Автор: Дана Балан
    #москва #полиция #мигрант #угон
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