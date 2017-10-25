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Новый детсад в Подмосковье построят к концу 2018 года
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    Новый детсад в Подмосковье построят к концу 2018 года

    7:31  25 Октября 2017
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    Новый детсад в Подмосковье построят к концу 2018 года

    Москва, 25 октября. В Солнечногорском районе Московской области началось строительство нового детского сада. Новый сад должны сдать в четвертом квартале следующего года, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

    «В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства нового дошкольного образовательного учреждения в Солнечногорском районе», — сообщили в надзорной службе.

    Как сообщает РИАМО, новый детский сад, который строится в деревне Брехово по заказу администрации Солнечногорского района за счет инвестора, будет рассчитан на 240 мест. На территории будут обустроены 12 площадок с теневыми навесами, физкультурные площадки. Садик будет разделен на групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, будет оборудован пищеблок, музыкальные и физкультурные залы.

    Новый детсад в Подмосковье построят к концу 2018 года

    Автор: Валентин Меликов
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