Новый детсад в Подмосковье построят к концу 2018 года

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Москва, 25 октября. В Солнечногорском районе Московской области началось строительство нового детского сада. Новый сад должны сдать в четвертом квартале следующего года, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства нового дошкольного образовательного учреждения в Солнечногорском районе», — сообщили в надзорной службе.

Как сообщает РИАМО, новый детский сад, который строится в деревне Брехово по заказу администрации Солнечногорского района за счет инвестора, будет рассчитан на 240 мест. На территории будут обустроены 12 площадок с теневыми навесами, физкультурные площадки. Садик будет разделен на групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, будет оборудован пищеблок, музыкальные и физкультурные залы.