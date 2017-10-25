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Россия
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Общество
До конца года в Подмосковье сдадут еще восемь «долгостроев»
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    До конца года в Подмосковье сдадут еще восемь «долгостроев»

    5:26  25 Октября 2017
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    До конца года в Подмосковье сдадут еще восемь «долгостроев»

    Московская область, 25 октября. До конца текущего года в Московской области будут сданы еще восемь «долгостроев».

    Как сообщает телеканал «360», таким образом ключи от долгожданных квартир получат более двух тысяч обманутых дольщиков. К Новому году будут сданы жилые комплексы в Одинцовском и Ленинском районах, а также в Раменском, Ногинске, Балашихе, Звенигороде, Домодедове.

    «Власти уделяют предметное внимание решению проблем дольщиков. Эта работа ведется совместно с федеральным правительством и Минстроем РФ», — заявил губернатор Воробьев по итогам прошедшего совещания по защите прав дольщиков.

    «В Подмосковье десятки тысяч человек столкнулись с тем, что заплатив за квартиру, жилья люди не получили. Мы очень системно занялись этой работой, и за срок с 2012 по 2017 год обеспечили жильем порядка 19 тысяч человек. На это нам пришлось мобилизовать порядка 50 миллиардов внебюджетных денег», — резюмировал глава региона.

    Автор: Константин Терехов
    #московская область #долгострой
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