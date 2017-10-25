До конца года в Подмосковье сдадут еще восемь «долгостроев»

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Московская область, 25 октября. До конца текущего года в Московской области будут сданы еще восемь «долгостроев».

Как сообщает телеканал «360», таким образом ключи от долгожданных квартир получат более двух тысяч обманутых дольщиков. К Новому году будут сданы жилые комплексы в Одинцовском и Ленинском районах, а также в Раменском, Ногинске, Балашихе, Звенигороде, Домодедове.

«Власти уделяют предметное внимание решению проблем дольщиков. Эта работа ведется совместно с федеральным правительством и Минстроем РФ», — заявил губернатор Воробьев по итогам прошедшего совещания по защите прав дольщиков.