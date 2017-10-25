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Первый модный показ прошел в парке «Зарядье»
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    Первый модный показ прошел в парке «Зарядье»

    3:15  25 Октября 2017
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    Первый модный показ прошел в парке «Зарядье»

    Москва, 25 октября. Во вторник в парке «Зарядье» в столице России прошел первый показ модной коллекции. Об этом сообщает телеканал «360».

    Представила коллекцию из 47 платьев дочь главы Чеченской Республики 18-летняя Айшат Кадырова, которая возглавляет дом моды Firdaws, основанный восемь лет назад ее матерью Медни Кадыровой.

    Как сообщает ТАСС, представленная коллекция под названием «Горная жемчужина» — это платья из невесомого шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и романтичного кружева, полностью закрывающие женское тело. 

    «Все получилась так, как я хотела. Большое спасибо всем пришедшим гостям. Приглашаю на следующие мои коллекции», — заявила Айшат Кадырова корреспонденту агентства по завершению показа.

    Добавим, что среди гостей модного показа присутствовали Иосиф Пригожин, Валерия, Лариса Долина, Тимати, Вячеслав Зайцев, Яна Рудковская, Лена Ленина и другие звезды шоу-бизнеса.

    Автор: Константин Терехов
    #москва #зарядье
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