Первый модный показ прошел в парке «Зарядье»

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Москва, 25 октября. Во вторник в парке «Зарядье» в столице России прошел первый показ модной коллекции. Об этом сообщает телеканал «360».

Представила коллекцию из 47 платьев дочь главы Чеченской Республики 18-летняя Айшат Кадырова, которая возглавляет дом моды Firdaws, основанный восемь лет назад ее матерью Медни Кадыровой.

Как сообщает ТАСС, представленная коллекция под названием «Горная жемчужина» — это платья из невесомого шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и романтичного кружева, полностью закрывающие женское тело.

«Все получилась так, как я хотела. Большое спасибо всем пришедшим гостям. Приглашаю на следующие мои коллекции», — заявила Айшат Кадырова корреспонденту агентства по завершению показа.

Добавим, что среди гостей модного показа присутствовали Иосиф Пригожин, Валерия, Лариса Долина, Тимати, Вячеслав Зайцев, Яна Рудковская, Лена Ленина и другие звезды шоу-бизнеса.