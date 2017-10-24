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Происшествия
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Два человека погибли во время пожара в расселенном доме в Подмосковье
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    Два человека погибли во время пожара в расселенном доме в Подмосковье

    23:34  24 Октября 2017
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    Два человека погибли во время пожара в расселенном доме в Подмосковье

    Москва, 24 октября. Два человека погибли в результате пожара, который случился в расселенном доме в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

    Как сообщается, возгорание возникло в расселенном доме по адресу: улица Строителей, дом 16. В результате пожара погибли два человека.

    Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сообщается, что на данный момент открытое горение ликвидировано, а возгорание – локализовано. Сейчас полиция устанавливает личности погибших.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #пожар #подмосковье #щелковский район
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