Два человека погибли во время пожара в расселенном доме в Подмосковье

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Москва, 24 октября. Два человека погибли в результате пожара, который случился в расселенном доме в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Как сообщается, возгорание возникло в расселенном доме по адресу: улица Строителей, дом 16. В результате пожара погибли два человека.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сообщается, что на данный момент открытое горение ликвидировано, а возгорание – локализовано. Сейчас полиция устанавливает личности погибших.