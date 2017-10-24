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Общество
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Происшествия
Ребенок погиб под колесами машины в Москве, возвращаясь из школы
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    Ребенок погиб под колесами машины в Москве, возвращаясь из школы

    22:58  24 Октября 2017
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    Ребенок погиб под колесами машины в Москве, возвращаясь из школы

    Москва, 24 октября. Десятилетний мальчик погиб под колесами автомобиля Suzuki рядом с пешеходным переходом в Москве. Школьник возвращался с занятий.

    По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, автокатастрофа произошла на северо-востоке Москвы недалеко от станции метро «Бабушкинская» около четырех часов дня на Ленской улице в районе доме 21.

    Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина. Она не скрывалась с места ДТП, дожидаясь сотрудников дорожной полиции. Личность погибшего мальчика установили по подписанным учебникам и тетрадям из его рюкзака.

    Ребенок погиб под колесами машины в Москве, возвращаясь из школы

    Очевидцы сообщили «Газете.ру», что мальчик учился в пятом классе в школе неподалеку. В момент трагедии он возвращался с уроков домой. На данный момент нет точных данных, переходил ребенок дорогу по пешеходному переходу или в нескольких метрах от него.

    «Я видела, как мальчик лежал на асфальте, а под головой была лужа крови. Спустя некоторое время труп уже упаковали в мешок. У мальчика на спине был мешок, который обычно используют для сменной обуви в школе. Думаю, он как раз шел из школы, которая находится рядом», — рассказала одна из свидетелей произошедшего.

    В соцсетях местные жители сообщают, что в районе произошедшего ДТП, кроме школы, располагаются два детских сада. Узкая дорога между школой и детсадом раньше бела перекрыта, но летом проезд открыли.

    Автор: Олеся Волкова
    #москва #дтп
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