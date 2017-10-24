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Шести школьникам в Москве понадобилась помощь врачей после прививки
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    Шести школьникам в Москве понадобилась помощь врачей после прививки

    18:36  24 Октября 2017
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    Шести школьникам в Москве понадобилась помощь врачей после прививки

    Москва, 24 октября. Шесть школьников в российской столице почувствовали недомогание после того, как им сделали пробы Манту.

    Инцидент произошел в одной из школ в Южном Бутово, в которой учащиеся проходили вакцинацию. Согласно предварительным данным, дети пожаловались на тошноту и головокружение. В результате в учебное заведение была вызвана скорая помощь.

    «У нас никогда подобных случаев не было. Я удивлена. По идее туберкулин, если он правильный, если он со сроком годности правильно сделан, не должен вызывать такой реакции», — пояснила главный врач детского центра «Здравица» Людмила Богомолова в интервью телеканалу «360».

    Напомним, ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о том, что многие родители отказываются делать детям пробы Манту.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #манту
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