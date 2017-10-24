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Общество
Улица Эльдара Рязанова появилась в Москве
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    Улица Эльдара Рязанова появилась в Москве

    16:40  24 Октября 2017
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    Улица Эльдара Рязанова появилась в Москве

    Москва, 24 октября. Улица имени известного российского режиссера Эльдара Рязанова появилась в Москве. Об этом во вторник заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    «Проезд между ул. Обручева и Новаторов стал улицей Эльдара Рязанова в память о выдающемся режиссере. Рядом — одноименный киноклуб-музей», — пишет он в Twitter.

    Улица Эльдара Рязанова появилась в Москве

    В пресс-службе администрации Москвы напомнили, что сам Рязанов проживал на юго-западе города — на проспекте Вернадского. Именно там проходили съемки культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

     Напомним, что Рязанов является автором таких известных фильмов как «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля»,  «Ирония судьбы», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих».

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #собянин #рязанов #название #улица
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