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Пьяные школьницы избили восьмиклассницу в Подмосковье
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    Пьяные школьницы избили восьмиклассницу в Подмосковье

    15:46  24 Октября 2017
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    Пьяные школьницы избили восьмиклассницу в Подмосковье

    Москва, 24 октября. Правоохранительные органы подмосковной Элетростали проводят проверку по факту избиения 22 октября ученицы восьмого класса, сообщили в региональном управлении МВД. 

    Две несовершеннолетние девочки подрались в школе № 2 подмосковного города Электросталь. Инцидент произошел 22 октября. По данным правоохранительных органов, одна из девочек получила телесные повреждения. Подмосковные силовики проводят проверку.

    По словам пользователя соцсети, который разместил пост об инциденте, избивавшие восьмиклассницу девочки находились в нетрезвом состоянии. Руководство учебного заведения не стало комментировать происшествие, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #драка
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