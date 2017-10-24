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Программа социальных сертификатов для семей с детьми станет постоянной — Собянин
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    Программа социальных сертификатов для семей с детьми станет постоянной — Собянин

    14:57  24 Октября 2017
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    Программа социальных сертификатов для семей с детьми станет постоянной — Собянин

    Москва, 24 октября. Программа выдачи социальных сертификатов для семей с детьми в Москве будет продолжена и станет действовать на постоянной основе. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, который заявил, что эксперимент с выдачей электронных сертификатов «прошел неплохо».

    Изначально срок эксперимента был ограничен, однако в дальнейшем электронный сертификат, который является приложением к «Социальной карте Москвича», будет выдаваться постоянно. Только в этом году москвичам выдадут 65 тысяч таких сертификатов.

    «Мы сумели оказывать адресную социальную помощь, — передает слова заммэра Леонида Печатникова «Вечерняя Москва». — Мы выдали сертификатов на общую сумму свыше 130 миллионов рублей».

    Программа социальных сертификатов для семей с детьми станет постоянной — Собянин

    Напомним, электронный сертификат, выдаваемый семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, может быть использован для приобретения товаров, таких как одежда или игрушки, в магазинах, которые поддержали такой эксперимент.

    Автор: Валентин Меликов
    #собянин #печатников
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