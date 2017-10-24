Подъезд жилого дома замерзает в Подмосковье из-за пропавшего соседа

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Московская область, 24 октября. Жильцы подъезда в одном из домов в Воскресенске отрезаны от отопления из-за пропавшего соседа. Об этом журналистам сообщили представители администрации Воскресенского района.

Речь идет о доме №3 по Октябрьской улице. Как отметили местные жители, не работает центральный стояк во втором подъезде. Это связано с тем, что чиновники никак не могут найти владельца одной из квартир, который уехал за город.

«Сбой отопления по данному стояку вызван невозможностью провести работы из-за отсутствия жильца квартиры №16. В этой квартире ранее самостоятельно были заменены батареи, очевидно, с нарушениями», — пояснил источник интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Напомним, в начале октября губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал обеспечить подачу тепла в жилые дома в регионе.