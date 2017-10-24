Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Общество
Подъезд жилого дома замерзает в Подмосковье из-за пропавшего соседа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подъезд жилого дома замерзает в Подмосковье из-за пропавшего соседа

    14:27  24 Октября 2017
    38

    Подъезд жилого дома замерзает в Подмосковье из-за пропавшего соседа

    Московская область, 24 октября. Жильцы подъезда в одном из домов в Воскресенске отрезаны от отопления из-за пропавшего соседа. Об этом журналистам сообщили представители администрации Воскресенского района.

    Речь идет о доме №3 по Октябрьской улице. Как отметили местные жители, не работает центральный стояк во втором подъезде. Это связано с тем, что чиновники никак не могут найти владельца одной из квартир, который уехал за город.

    «Сбой отопления по данному стояку вызван невозможностью провести работы из-за отсутствия жильца квартиры №16. В этой квартире ранее самостоятельно были заменены батареи, очевидно, с нарушениями», — пояснил источник интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

    Напомним, в начале октября губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал обеспечить подачу тепла в жилые дома в регионе.

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #отопление
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1334
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3254
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1257
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1592