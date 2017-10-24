Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля

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Москва, 24 октября. Житель московского района Медведково был задержан изрядно удивленными правоохранителями, после того как, выйдя из собственного дома, забрался на крышу патрульного автомобиля и сплясал там, продавив в нескольких местах крышу. 25-летнего москвича доставили в участок.

«Полицейские выехали на сообщение о нарушении общественного порядка в районе Медведково, — рассказал источник ТАСС в полиции. — Когда они прибыли на место, некий мужчина беспричинно запрыгнул на служебный автомобиль, и танцуя на ней, продавил крышу и повредил свето-звуковые устройства».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, отметив, что повреждения также получили мигалки автомобиля ППС. Молодому человеку может грозить обвинение в вандализме в отношении транспорта правоохранителей.