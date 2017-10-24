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Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля
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    Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля

    14:11  24 Октября 2017
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    Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля

    Москва, 24 октября. Житель московского района Медведково был задержан изрядно удивленными правоохранителями, после того как, выйдя из собственного дома, забрался на крышу патрульного автомобиля и сплясал там, продавив в нескольких местах крышу. 25-летнего москвича доставили в участок.

    «Полицейские выехали на сообщение о нарушении общественного порядка в районе Медведково, — рассказал источник ТАСС в полиции. — Когда они прибыли на место, некий мужчина беспричинно запрыгнул на служебный автомобиль, и танцуя на ней, продавил крышу и повредил свето-звуковые устройства».

    Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, отметив, что повреждения также получили мигалки автомобиля ППС. Молодому человеку может грозить обвинение в вандализме в отношении транспорта правоохранителей.

    Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля

    Автор: Валентин Меликов
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