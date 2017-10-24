Молодая москвичка жестоко искромсала ножом свою бабушку

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Москва, 24 октября. Жестокое убийство пожилой женщины произошло в Москве. Как сообщили в ГСУ СК России по городу, по подозрению в преступлении задержана 22-летняя девушка.

Согласно приведенным данным, инцидент случился сегодня утром. Так, в квартире одного из жилых домов по улице Кастанаевской внучка нанесла своей бабушке не менее десяти ударов ножом в область туловища и лица. Женщина получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемую. В настоящее время проводится осмотр места случившегося, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку.



