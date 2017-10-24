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Молодая москвичка жестоко искромсала ножом свою бабушку
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    Молодая москвичка жестоко искромсала ножом свою бабушку

    14:55  24 Октября 2017
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    Молодая москвичка жестоко искромсала ножом свою бабушку

    Москва, 24 октября. Жестокое убийство пожилой женщины произошло в Москве. Как сообщили в ГСУ СК России по городу, по подозрению в преступлении задержана 22-летняя девушка.

    Согласно приведенным данным, инцидент случился сегодня утром. Так, в квартире одного из жилых домов по улице Кастанаевской внучка нанесла  своей бабушке не менее десяти ударов ножом в область туловища и лица. Женщина получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте.

    Правоохранители задержали подозреваемую. В настоящее время проводится осмотр места случившегося, передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее сообщалось, что в Кемеровской области мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #убийство
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