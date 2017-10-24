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Извращенец надругался над матерью с ребенком в лифте в Москве
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    Извращенец надругался над матерью с ребенком в лифте в Москве

    13:37  24 Октября 2017
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    Извращенец надругался над матерью с ребенком в лифте в Москве

    Москва, 24 октября. Неизвестный злоумышленник надругался над женщиной и ее ребенком в лифте на юго-западе российской столицы, пострадавшая обратилась в полицию.

    По информации правоохранительных органов, в лифте жилого дома в Москве неизвестный злоумышленник напал на 47-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь. 

    Согласно имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось в минувший понедельник днем в доме, расположенном на улице Академика Арцимовича.

    Извращенец надругался над матерью с ребенком в лифте в Москве

    Злоумышленник надругался над женщиной и шестилетней девочкой и скрылся в неизвестном направлении. По словам пострадавшей, мужчина сделал развратные действия с ней и ее ребенком.

    Сотрудники полиции изъяли видео с камер наблюдения и приступили к поискам злоумышленника. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #изнасилование #полиция #извращенец
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