Извращенец надругался над матерью с ребенком в лифте в Москве

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Москва, 24 октября. Неизвестный злоумышленник надругался над женщиной и ее ребенком в лифте на юго-западе российской столицы, пострадавшая обратилась в полицию.

По информации правоохранительных органов, в лифте жилого дома в Москве неизвестный злоумышленник напал на 47-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь.

Согласно имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось в минувший понедельник днем в доме, расположенном на улице Академика Арцимовича.

Злоумышленник надругался над женщиной и шестилетней девочкой и скрылся в неизвестном направлении. По словам пострадавшей, мужчина сделал развратные действия с ней и ее ребенком.

Сотрудники полиции изъяли видео с камер наблюдения и приступили к поискам злоумышленника.