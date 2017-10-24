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Общество
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Общество
СМИ сообщили о гранате в подъезде жилого дома в Москве
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    СМИ сообщили о гранате в подъезде жилого дома в Москве

    13:23  24 Октября 2017
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    СМИ сообщили о гранате в подъезде жилого дома в Москве

    Москва, 24 октября. Неизвестный оставил гранату в подъезде жилого дома в Москве, расположенного по адресу улица Островитянинова. Опасную находку обнаружил консьерж-администратор, граната была приклеена скотчем к двери квартиры на 12-м этаже дома.

    СМИ сообщили о гранате в подъезде жилого дома в Москве

    Прибывшие на место специалисты-взрывотехники подтвердили опасения жильцов. Найденный предмет оказался наступательной гранатой РГД-5, мощность которой составила 120 грамм в тротиловом эквиваленте. Полиция эвакуировала из квартир трех человек. Как сообщает Телеканал 360, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #граната #квартира #полиция #дом
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