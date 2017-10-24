СМИ сообщили о гранате в подъезде жилого дома в Москве

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Москва, 24 октября. Неизвестный оставил гранату в подъезде жилого дома в Москве, расположенного по адресу улица Островитянинова. Опасную находку обнаружил консьерж-администратор, граната была приклеена скотчем к двери квартиры на 12-м этаже дома.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники подтвердили опасения жильцов. Найденный предмет оказался наступательной гранатой РГД-5, мощность которой составила 120 грамм в тротиловом эквиваленте. Полиция эвакуировала из квартир трех человек. Как сообщает Телеканал 360, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.