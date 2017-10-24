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Московский курьер инсценировал ограбление себя и похитил 7 млн рублей
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    Московский курьер инсценировал ограбление себя и похитил 7 млн рублей

    13:23  24 Октября 2017
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    Московский курьер инсценировал ограбление себя и похитил 7 млн рублей

    Москва, 24 октября. В российской столице курьер инсценировал ограбление себя и похитил 7 млн рублей.

    Как стало известно ФАН, курьер ООО УК «Империал», выполняя обязанности, связанные с исполнением личных поручений генерального директора Общества, в том числе связанных с неоднократной доставкой документации по деятельности ООО и денежных средств, получаемых от курьеров, прибывающих на различные вокзалы Москвы железнодорожным транспортом и подлежащих доставке в офис ООО УК «Империал», в целях незаконного обогащения разработал преступный план хищения денежных средств Общества под видом инсценировки нападения на него в момент перевозки крупной суммы денежных средств. Данный гражданин вступил в преступный сговор с неустановленным соучастником преступной деятельности, совместно с которым разработал план инсценировки нападения, а также распределил преступные роли. 

    26 июня 2017 года, действуя согласно распределения ролей и согласно отведенной преступной роли, курьер проследовал на находящемся в его распоряжении автомобиле на Казанский  железнодорожный вокзал, где по прибытию поезда Пенза – Москва лично встретился с курьером Общества. Получив при встрече от последнего денежные средства в сумме 7 млн рублей, принадлежащие гендиректору «Империала», он сообщил об этом соучастнику.

    Затем курьер на вышеуказанном автомобиле начал движение от Казанского вокзала к заранее подобранному и скрытому от посторонних лиц месту для инсценировки с соучастником разбойного нападения, а именно на территорию  гаражного комплекса «Фортуна-Авто». При этом его соучастник, действующий согласно распределенной роли и создавая видимость его преследования на автомобиле «Шевроле Круз KL1J», начал преследование автомобиля курьера и прибыл одновременно с ним в указанный гаражный комплекс.

    Незамедлительно по прибытию на территорию вышеуказанного гаражного комплекса с целью реализации совместного преступного плана соучастники приступили к инсценированною разбойного нападения. Соучастник, действуя согласно отведенной преступной роли, произвел выстрел из заранее приобретенного для совершения данного преступления предмета, схожего по внешним признакам с пистолетом, в левое боковое окно автомобиля «Крайслер 300 М». После этого он кулаком нанес находящемуся внутри курьеру не менее трех ударов в область лица и тела, затем из салона данного автомобиля открыто похитил принадлежащие 7 млн рублей, подлежащие в последующем распределению между соучастниками, и с похищенными деньгами скрылся с территории гаражного комплекса. Далее курьер, действуя согласно распределению ролей, при помощи средств связи сообщил заведомо ложную информацию относительно разбойного нападении.
       

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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