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Общество
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Общество
Серийного гаражного вора задержали в подмосковном Электрогорске
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    Серийного гаражного вора задержали в подмосковном Электрогорске

    11:18  24 Октября 2017
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    Серийного гаражного вора задержали в подмосковном Электрогорске

    Москва, 24 октября. Полицейские задержали 32-летнего жителя Балашихи, который регулярно совершал кражи из гаражей в Электрогорске.

    Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, задержанный похищал из гаражных боксов электроинструменты, автомобильные колеса и мототехнику.

    Доказана причастность злоумышленника к совершению трех эпизодов краж. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей, в гараже злоумышленника обнаружена часть украденного.

    Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

    Автор: Юлия Кошкина
    #кража #подмосковье #задержание
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