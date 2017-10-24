Серийного гаражного вора задержали в подмосковном Электрогорске

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Москва, 24 октября. Полицейские задержали 32-летнего жителя Балашихи, который регулярно совершал кражи из гаражей в Электрогорске.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, задержанный похищал из гаражных боксов электроинструменты, автомобильные колеса и мототехнику.

Доказана причастность злоумышленника к совершению трех эпизодов краж. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей, в гараже злоумышленника обнаружена часть украденного.

Мужчина задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.