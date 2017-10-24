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Студент колледжа ударил ножом ученика коррекционной школы в Москве
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    Студент колледжа ударил ножом ученика коррекционной школы в Москве

    11:22  24 Октября 2017
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    Студент колледжа ударил ножом ученика коррекционной школы в Москве

    Москва, 24 октября. Первокурсник колледжа ударил ножом 18-летнего учащегося восьмого класса московской коррекционной школы на почве давнего конфликта, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    Инцидент произошел 23 октября в сквере на Черноморском бульваре, когда семнадцатилетний молодой человек нанес удар ножом восьмикласснику. По данным источника ФАН, пострадавший и нападавший из трудных семей. Знакомы молодые люди давно, между ними имелся затяжной конфликт.

    Прибывшие на место ЧП медики оказали 18-летнему юноше первую помощь, он был госпитализирован в одну из больниц. По факту инцидента проводится проверка, пишет «Подмосковье 360»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва
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