Неизвестный изнасиловал и ограбил москвичку на юго-востоке столицы

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Москва, 24 октября. На юго‐востоке Москвы неизвестный напал на молодую девушку и изнасиловал ее.

Инцидент произошел вечером 22 октября в Выхино-Жулебино на Ферганском проезде. Как впоследствии рассказала сама потерпевшая, над ней надругался молодой мужчина азиатской внешности. После этого злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении, сообщает телеканал «360».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы занимаются розыском злоумышленника.

Напомним, ранее в Москве завершилось судебное разбирательство по преступлению, также связанному с изнасилованием и кражей мобильного телефона. Тогда 33-летний житель столицы получил за содеянное 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.