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Неизвестный изнасиловал и ограбил москвичку на юго-востоке столицы
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    Неизвестный изнасиловал и ограбил москвичку на юго-востоке столицы

    11:18  24 Октября 2017
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    Неизвестный изнасиловал и ограбил москвичку на юго-востоке столицы

    Москва, 24 октября. На юго‐востоке Москвы неизвестный напал на молодую девушку и изнасиловал ее.

    Инцидент произошел вечером 22 октября в Выхино-Жулебино на Ферганском проезде. Как впоследствии рассказала сама потерпевшая, над ней надругался молодой мужчина азиатской внешности. После этого злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении, сообщает телеканал «360».

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы занимаются розыском злоумышленника.

    Напомним, ранее в Москве завершилось судебное разбирательство по преступлению, также связанному с изнасилованием и кражей мобильного телефона. Тогда 33-летний житель столицы получил за содеянное 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

    Автор: Федор Веснин
    #москва #кража #изнасилование
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