Футуристический мост-волну построят в московском зоопарке

В Избранное

Москва, 24 октября. Возведение футуристического пешеходного моста-волны планируют в московском зоопарке. В столичном комитете по архитектуре и строительству одобрили концепцию моста.

По имеющимся данным, мост будет представлять собой конструкцию белого цвета высотой 12 метров и длиной 22 метра. Он соединит старую и новую территорию зоопарка.

Отмечается, что по форме конструкция будет похожа на закручивающуюся морскую волну, сообщает РИАМО.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, инициаторы проекта обратились к опыту известных градостроителей, которые работают в футуристическом направлении или стиле биотек, который предусматривает использование в архитектуре природных форм.

Известно, что в зимнюю пору ступеньки моста будут обогреваться, а также его оборудуют пандусами.