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Общество
Футуристический мост-волну построят в московском зоопарке
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    Футуристический мост-волну построят в московском зоопарке

    10:27  24 Октября 2017
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    Футуристический мост-волну построят в московском зоопарке

    Москва, 24 октября. Возведение футуристического пешеходного моста-волны планируют в московском зоопарке. В столичном комитете по архитектуре и строительству одобрили концепцию моста. 

    По имеющимся данным, мост будет представлять собой конструкцию белого цвета высотой 12 метров и длиной 22 метра. Он соединит старую и новую территорию зоопарка.

    Отмечается, что по форме конструкция будет похожа на закручивающуюся морскую волну, сообщает РИАМО

    Футуристический мост-волну построят в московском зоопарке

    По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, инициаторы проекта обратились к опыту известных градостроителей, которые работают в футуристическом направлении или стиле биотек, который предусматривает использование в архитектуре природных форм.

    Известно, что в зимнюю пору ступеньки моста будут обогреваться, а также его оборудуют пандусами.

    Автор: Дана Балан
    #москва #мост #зоопарк #архитектор
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