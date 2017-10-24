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Полицейские спасли четырех человек из горящей квартиры в Москве
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    Полицейские спасли четырех человек из горящей квартиры в Москве

    10:23  24 Октября 2017
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    Полицейские спасли четырех человек из горящей квартиры в Москве

    Москва, 24 октября. В Южном Бутово столичным полицейским удалось вытащить из горящей квартиры семью с двумя детьми. Как стал известно, возгорание случилось накануне примерно в 22.30 в доме на улице Адмирала Лазарева, информирует во вторник пресс-служба городского главка МВД.

    Люди, находившиеся в объятой пламенем квартире, не могли выбраться из нее самостоятельно и звали на помощь.

    Первыми на место ЧП прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Для вскрытия дверных замков они использовали табельное оружие. Далее они помогли выбраться из охваченной огнем квартиры супружеской паре, а также их детям в возрасте трех и 11 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее здание садоводства «Автомобилист» в Архангельской области охватило пламя. Проживавший в доме мужчина погиб.

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #москва
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