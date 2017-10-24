Двое сотрудников «Водоканала» погибли в колодце в подмосковном Щелкове

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Москва, 24 октября. Проводится проверка по факту гибели двоих и отравления одного сотрудника «Водоканала» в ходе ремонта оборудования в коллекторе в подмосковном Щелкове.

Как сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» представитель регионального главка Следственного комитета (СКР) Евгения Кирюшина, 23 октября в одном из канализационных колодцев на Заречной улице обнаружены тела мужчин 39 и 68 лет. Еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление сероводородом».

Следователи проверяют наличие в действиях руководства «Межрайонного Щелковского водоканала» признаков нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).

В свою очередь, «Вечерняя Москва» со ссылкой на информированный источник «Интерфакса» сообщает, что в ходе операции по спасению небольшое отравление сероводородом получил 34-летний спасатель, который, после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.