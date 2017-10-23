Собянин шокирован нападением на журналистку «Эха Москвы»

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Москва, 23 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Согласно предварительным данным, пострадавшая, на которую напал вооруженный ножом мужчина, была прооперирована и введена в искусственную кому.

«Шокирован случившимся с Татьяной Фельгенгауэр. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле», — написал глава города в своем микроблоге в Twitter.

Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 23, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего Бориса Грица, который ранил журналистку и заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Непосредственно представители Следственного комитета Российской Федерации уже возбудили уголовное дело.