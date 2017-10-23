Собянин шокирован нападением на журналистку «Эха Москвы»
Москва, 23 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Согласно предварительным данным, пострадавшая, на которую напал вооруженный ножом мужчина, была прооперирована и введена в искусственную кому.
«Шокирован случившимся с Татьяной Фельгенгауэр. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле», — написал глава города в своем микроблоге в Twitter.
Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 23, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего Бориса Грица, который ранил журналистку и заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Непосредственно представители Следственного комитета Российской Федерации уже возбудили уголовное дело.