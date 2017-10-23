Каток в парке Горького торжественно откроют 23 ноября

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Москва, 23 октября. Торжественное открытие катка в московском парке культуры и отдыха имени Горького состоится в день официального начала зимнего сезона в столичном парке — 23 ноября. Праздничные мероприятия планируется начать в 19.00 мск.

В 20.00 на хоккейной площадке начнется театральное представление, в это же время заработает центральная инсталляция. Спустя полчаса стартует выступление специалистов Школы Ягудина, а на катке появятся актеры. В 21.00 профессионалы дадут москвичам урок фигурного катания.

Завершится церемония открытия салютом, который запланирован на 22.00. Цены на билеты в парке Горького начинаются от 150 рублей для детей и 200 рублей для взрослых. Вход для льготных категорий граждан бесплатный, сообщает «Москва.ру».