Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Общество
Каток в парке Горького торжественно откроют 23 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каток в парке Горького торжественно откроют 23 ноября

    17:40  23 Октября 2017
    49

    Каток в парке Горького торжественно откроют 23 ноября

    Москва, 23 октября. Торжественное открытие катка в московском парке культуры и отдыха имени Горького состоится в день официального начала зимнего сезона в столичном парке — 23 ноября. Праздничные мероприятия планируется начать в 19.00 мск.

    В 20.00 на хоккейной площадке начнется театральное представление, в это же время заработает центральная инсталляция. Спустя полчаса стартует выступление специалистов Школы Ягудина, а на катке появятся актеры. В 21.00 профессионалы дадут москвичам урок фигурного катания.

    Завершится церемония открытия салютом, который запланирован на 22.00. Цены на билеты в парке Горького начинаются от 150 рублей для детей и 200 рублей для взрослых. Вход для льготных категорий граждан бесплатный, сообщает «Москва.ру».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #открытие #каток #парк горького
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        122
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3728
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        985
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        987