«Детский мир» в подмосковном Щелково подвергся нашествию тараканов

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Москва, 23 октября. Магазин «Детский мир» в подмосковном Щелково оказался в центре скандала после того, как покупатели стали жаловаться на вездесущих тараканов, ползающих по игрушкам и ценникам. В нашествии насекомых руководство магазина винит находящуюся на первом этаже пиццерию, которая несколько дней назад травила тараканов.

«Это просто кошмар. Мы ходим в этот магазин с детьми, покупаем им игрушки, одежду. Дети трогают игрушки руками, пока выбирают, что им понравится. Да и всякие вкусности мы там нередко покупаем», — цитирует местную жительницу интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Женщина заявила, что теперь всегда будет мыть купленные игрушки и обязательно подготовит жалобу на магазин.