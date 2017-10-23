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«Детский мир» в подмосковном Щелково подвергся нашествию тараканов
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    «Детский мир» в подмосковном Щелково подвергся нашествию тараканов

    17:31  23 Октября 2017
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    «Детский мир» в подмосковном Щелково подвергся нашествию тараканов

    Москва, 23 октября. Магазин «Детский мир» в подмосковном Щелково оказался в центре скандала после того, как покупатели стали жаловаться на вездесущих тараканов, ползающих по игрушкам и ценникам. В нашествии насекомых руководство магазина винит находящуюся на первом этаже пиццерию, которая несколько дней назад травила тараканов.

    «Детский мир» в подмосковном Щелково подвергся нашествию тараканов

     «Это просто кошмар. Мы ходим в этот магазин с детьми, покупаем им игрушки, одежду. Дети трогают игрушки руками, пока выбирают, что им понравится. Да и всякие вкусности мы там нередко покупаем», — цитирует местную жительницу интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Женщина заявила, что теперь всегда будет мыть купленные игрушки и обязательно подготовит жалобу на магазин.

    Автор: Геннадий Плющев
    #подмосковье #щелково #магазин #тараканы #детский мир
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