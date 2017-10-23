Первого в сезоне снеговика слепили в Подмосковье

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Москва, 23 октября. В подмосковном городе Пушкино слеплен первый снеговик. Как стало известно, его создателем оказался местный житель.

По его словам, накануне в городе шел снег. Он вышел на прогулку и решил воспользоваться моментом. Пока снег не растаял, мужчина слепил снеговика у загса возле лавочки для влюбленных.

«Он простоял больше суток!», — отметил он, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что в ближайшие выходные в Подмосковье будет настоящий снегопад, что подтвердили синоптики.

Ранее газета «Вечерняя Москва» сообщала, что 23 октября воздух в Москве прогреется до плюс трех градусов, ожидается облачная погода с прояснениями, осадков до конца дня не предвидится.