Директор НИИ имени Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

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Москва, 23 октября. Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую напал вооруженный ножом мужчина, получила серьезную травму. Об этом сообщил в понедельник глава НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

«Состояние ее тяжелое, она находится в операционной… Об объеме повреждений и дальнейшей тактике можно сказать только завтра утром, после того как будет проведен весь спектр диагностических процедур… Травма серьезная», — цитирует его слова РИА Новости.

Позднее заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев рассказал о том, что Фельгенгауэр была переведена в палату.

«Завершена операция, которую в Склифе делали Тане; она переведена в палату», — отметил он.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр.