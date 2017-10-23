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Директор НИИ имени Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр
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    Директор НИИ имени Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

    16:39  23 Октября 2017
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    Директор НИИ имени Склифосовского рассказал о состоянии Фельгенгауэр

    Москва, 23 октября. Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую напал вооруженный ножом мужчина, получила серьезную травму. Об этом сообщил в понедельник глава НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

    «Состояние ее тяжелое, она находится в операционной… Об объеме повреждений и дальнейшей тактике можно сказать только завтра утром, после того как будет проведен весь спектр диагностических процедур… Травма серьезная», — цитирует его слова РИА Новости.

    Позднее заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев рассказал о том, что Фельгенгауэр была переведена в палату.

    «Завершена операция, которую в Склифе делали Тане; она переведена в палату», — отметил он.

    Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр.

    Автор: Алексей Громов
    #фельгенгауэр
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