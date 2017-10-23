Собянин пригласил жителей Москвы на «Ночь искусств»

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Москва, 23 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан поучаствовать в ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдет в столице 4 ноября.

4 ноября уже в пятый раз в столице пройдет #НочьИскусств. На 170 площадках пройдет больше 350 бесплатных мероприятий. Приглашаем всех — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 23, 2017

4 ноября жителей и гостей Москвы ждут специальные программы, подготовленные культурными центрами, театрами и библиотеками.

Кроме того, необычную программу к празднику подготовили и столичные вокзалы: пассажиры Павелецкого, Ярославского и Казанского вокзалов увидят премьерный танцевальный спектакль «Черное пальто».

Различные мероприятия ждут горожан и в музеях Москвы, сообщает портал «Вечерняя Москва». Например, гостями Мемориального музея космонавтики станут известные летчики-космонавты Юрий Романенко и Александр Лавейкин, которые расскажут всем желающим удивительные истории про космос.