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Политика
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Общество
Собянин пригласил жителей Москвы на «Ночь искусств»
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    Собянин пригласил жителей Москвы на «Ночь искусств»

    16:03  23 Октября 2017
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    Собянин пригласил жителей Москвы на «Ночь искусств»

    Москва, 23 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан поучаствовать в ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдет в столице 4 ноября. 

    4 ноября жителей и гостей Москвы ждут специальные программы, подготовленные культурными центрами, театрами и библиотеками.

    Кроме того, необычную программу к празднику подготовили и столичные вокзалы: пассажиры Павелецкого, Ярославского и Казанского вокзалов увидят премьерный танцевальный спектакль «Черное пальто».

    Различные мероприятия ждут горожан и в музеях Москвы, сообщает портал «Вечерняя Москва». Например, гостями Мемориального музея космонавтики станут известные летчики-космонавты Юрий Романенко и Александр Лавейкин, которые расскажут всем желающим удивительные истории про космос.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #праздник #ночь искусств
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