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МВД: На ведущую «Эха Москвы» напал иностранец
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    МВД: На ведущую «Эха Москвы» напал иностранец

    14:26  23 Октября 2017
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    МВД: На ведущую «Эха Москвы» напал иностранец

    Москва, 23 октября. В МВД сообщили, что нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» совершил иностранец. Его гражданство пока не раскрывается.

    По предварительной версии, причиной нападения на Татьяну Фельгенгауэр стала личная неприязнь. Однако в полиции будут рассматривать разные версии.

    Напомним, что инцидент произошел 23 октября. Вооруженный мужчина проник в здание «Эха Москвы» и полоснул журналистку ножом по горлу. Женщина была госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает.

    В данный момент злоумышленник задержан. Его допрашивают в полиции, сообщает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #мвд #фельгенгауэр
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