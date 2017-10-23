МВД: На ведущую «Эха Москвы» напал иностранец

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Москва, 23 октября. В МВД сообщили, что нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» совершил иностранец. Его гражданство пока не раскрывается.

По предварительной версии, причиной нападения на Татьяну Фельгенгауэр стала личная неприязнь. Однако в полиции будут рассматривать разные версии.

Напомним, что инцидент произошел 23 октября. Вооруженный мужчина проник в здание «Эха Москвы» и полоснул журналистку ножом по горлу. Женщина была госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает.

В данный момент злоумышленник задержан. Его допрашивают в полиции, сообщает «Ридус».