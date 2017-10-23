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В Сети появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»
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    В Сети появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    13:53  23 Октября 2017
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    В Сети появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 23 октябрь. Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

    Инцидент произошел 23 октября на Новом Арбате. Вооруженный мужчина проник в здание редакции и полоснул ножом шею Фельгенгауэр. В результате  журналистка была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.

    Злоумышленника удалось задержать. В данный момент он находится в полиции.

    По информации агентства РИА Новости, причиной нападения стал личный конфликт. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение на журналистку «Эха Москвы».

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #эхо москвы
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