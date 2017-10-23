В Сети появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»

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Москва, 23 октябрь. Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Инцидент произошел 23 октября на Новом Арбате. Вооруженный мужчина проник в здание редакции и полоснул ножом шею Фельгенгауэр. В результате журналистка была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника удалось задержать. В данный момент он находится в полиции.

По информации агентства РИА Новости, причиной нападения стал личный конфликт. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение на журналистку «Эха Москвы».