В Сети появилось фото напавшего на журналистку «Эха Москвы»
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Москва, 23 октябрь. Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
Инцидент произошел 23 октября на Новом Арбате. Вооруженный мужчина проник в здание редакции и полоснул ножом шею Фельгенгауэр. В результате журналистка была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает.
Злоумышленника удалось задержать. В данный момент он находится в полиции.
По информации агентства РИА Новости, причиной нападения стал личный конфликт. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение на журналистку «Эха Москвы».