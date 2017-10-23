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Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение в редакции «Эха Москвы»
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    Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение в редакции «Эха Москвы»

    13:40  23 Октября 2017  /обновлено: 13:56  23 Октября 2017
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    Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 23 октября. Пресс-секретарь Генпрокуратуры России Александр Куренной прокомментировал новость о нападении на журналистку «Эха Москвы».

    «Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Коллегам с радиостанции — слова поддержки», — опубликовал он на своей странице в Facebook.

    Куренной также отметил, что связывался с главным редактором радиостанции Александром Венедиктовым и заверил его, что Генпрокуратура держит ситуацию под контролем.

    Ранее стало известно о том, что вооруженный мужчина проник в здание «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр. В данный момент она госпитализирована.

    Злоумышленник также задержан. Устанавливаются обстоятельства нападения.

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #эхо москвы
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