Генпрокуратура РФ отреагировала на нападение в редакции «Эха Москвы»

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Москва, 23 октября. Пресс-секретарь Генпрокуратуры России Александр Куренной прокомментировал новость о нападении на журналистку «Эха Москвы».

«Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Коллегам с радиостанции — слова поддержки», — опубликовал он на своей странице в Facebook.

Куренной также отметил, что связывался с главным редактором радиостанции Александром Венедиктовым и заверил его, что Генпрокуратура держит ситуацию под контролем.

Ранее стало известно о том, что вооруженный мужчина проник в здание «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр. В данный момент она госпитализирована.

Злоумышленник также задержан. Устанавливаются обстоятельства нападения.