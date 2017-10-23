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Стали известны подробности нападения на журналистку «Эха Москвы»
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    Стали известны подробности нападения на журналистку «Эха Москвы»

    13:23  23 Октября 2017
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    Стали известны подробности нападения на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 23 октября. Неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударили ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, сообщается на сайте радиостанции.

    В данный момент пострадавшая журналистка госпитализирована. Ее жизнь вне опасности.  

    «Острым предметом журналистку ранили в шею. По предварительным данным, причиной явился личный конфликт», — сообщает источник агентства РИА Новости.

    Мужчина, совершивший нападение, задержан. Сейчас он находится в полиции.

     

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #эхо москвы
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