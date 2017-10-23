Синоптики рассказали, когда в Москве можно будет лепить снеговиков

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Москва, 23 октября. На улицах Москвы к предстоящим выходным будет снежно и можно будет лепить первых снеговиков, сообщают синоптики.

Как говорится в сообщении на сайте «Метеовести», вероятность осадков невелика вплоть до 26 октября. По данным синоптиков, 27 октября, «когда в регион прорвутся снеговые тучи атмосферного фронта, похолодает до ноля».

«Так что к следующим выходным на улицах столицы могут появиться первые снеговики», — говорится в сообщении, сообщает РИАМО.

Напомним, ранее стало известно, что в начале рабочей недели в Москву придет антициклон, который принесет вместе с собой небольшой снег и похолодание.