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Синоптики рассказали, когда в Москве можно будет лепить снеговиков
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    Синоптики рассказали, когда в Москве можно будет лепить снеговиков

    12:20  23 Октября 2017
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    Синоптики рассказали, когда в Москве можно будет лепить снеговиков

    Москва, 23 октября. На улицах Москвы к предстоящим выходным будет снежно и можно будет лепить первых снеговиков, сообщают синоптики. 

    Как говорится в сообщении на сайте «Метеовести», вероятность осадков невелика вплоть до 26 октября. По данным синоптиков, 27 октября, «когда в регион прорвутся снеговые тучи атмосферного фронта, похолодает до ноля».

    «Так что к следующим выходным на улицах столицы могут появиться первые снеговики», — говорится в сообщении, сообщает РИАМО.

    Напомним, ранее стало известно, что в начале рабочей недели в Москву придет антициклон, который принесет вместе с собой небольшой снег и похолодание.

    Автор: Тимур Румянцев
    #погода #москва #снег #синоптики
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