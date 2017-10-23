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Стало известно, когда в Москве выпадет снег
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    Стало известно, когда в Москве выпадет снег

    11:19  23 Октября 2017
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    Стало известно, когда в Москве выпадет снег

    Москва, 23 октября. В начале рабочей недели в Москву придет антициклон, который принесет вместе с собой небольшой снег и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

    До 25 октября в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны осадки. В ночное время суток температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

    Однако уже с четверга погода сильно изменится: атмосферное давление упадет, в городе потеплеет, и начнутся осадки. С 26 октября температурный фон повысится до нормы, сообщает РИАМО.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #давление
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