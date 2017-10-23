Стало известно, когда в Москве выпадет снег

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Москва, 23 октября. В начале рабочей недели в Москву придет антициклон, который принесет вместе с собой небольшой снег и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

До 25 октября в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны осадки. В ночное время суток температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Однако уже с четверга погода сильно изменится: атмосферное давление упадет, в городе потеплеет, и начнутся осадки. С 26 октября температурный фон повысится до нормы, сообщает РИАМО.