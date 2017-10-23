Дожди с мокрым снегом: синоптики рассказали, когда в Москву придет непогода

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Москва, 23 октября. В погодном центре «Фобос» в понедельник сообщили, что до середины недели в столичном регионе сохранится холодная погода. По данным синоптиков, в четверг, 26 октября в столице потеплеет и пойдут дожди с мокрым снегом.

Согласно приведенной информации, атмосферный фронт подойдет с запада, температура будет ниже климатической нормы на уровне +3…+4 градусов днем. В четверг температура немного повысится, «но в целом будет сопровождаться ухудшением погодных условий, то есть дождем с мокрым снегом, слякотной погодой с существенными осадками», передает РИА Новости.

Напомним, накануне столичное метеобюро сообщило, что в Москве в конце следующей недели ожидается мощный снегопад. В минувшее воскресенье в Петербурге и Ленобласти вслед за московским регионом также выпал первый снег.