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Дожди с мокрым снегом: синоптики рассказали, когда в Москву придет непогода
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    Дожди с мокрым снегом: синоптики рассказали, когда в Москву придет непогода

    9:51  23 Октября 2017
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    Дожди с мокрым снегом: синоптики рассказали, когда в Москву придет непогода

    Москва, 23 октября. В погодном центре «Фобос» в понедельник сообщили, что до середины недели в столичном регионе сохранится холодная погода. По данным синоптиков, в четверг, 26 октября в столице потеплеет и пойдут дожди с мокрым снегом.

    Согласно приведенной информации, атмосферный фронт подойдет с запада, температура будет ниже климатической нормы на уровне +3…+4 градусов днем. В четверг температура немного повысится, «но в целом будет сопровождаться ухудшением погодных условий, то есть дождем с мокрым снегом, слякотной погодой с существенными осадками», передает РИА Новости.

    Напомним, накануне столичное метеобюро сообщило, что в Москве в конце следующей недели ожидается мощный снегопад. В минувшее воскресенье в Петербурге и Ленобласти вслед за московским регионом также выпал первый снег

    Автор: Тимур Румяцев
    #москва #снег #синоптики #дождь
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