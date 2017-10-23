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Парковка на 430 автомобилей открылась для посетителей парка «Зарядье» в Москве
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    Парковка на 430 автомобилей открылась для посетителей парка «Зарядье» в Москве

    8:29  23 Октября 2017
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    Парковка на 430 автомобилей открылась для посетителей парка «Зарядье» в Москве

    Москва, 23 октября. Подземная парковка, рассчитанная на 430 автомобилей, открылась для посетителей парка «Зарядье» в Москве.

    Как передает телеканал «360», ссылаясь на информацию мэрии и правительства Москвы, площадь подземной парковки составляет 20 тысяч квадратных метров. Заезд на парковку находится со стороны Москворецкой улицы, выезд — на Китайгородский проезд.

    Отмечается, что электронное табло подскажет водителям, есть ли на парковке свободные места. Оплатить парковку можно через специальные терминалы. Бесплатными машиноместа будут для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов.

    Парковка будет доступна для автолюбителей с 14.00 до 00.00 в понедельник и с 10.00 до 00.00 в остальные дни.

    Парковка на 430 автомобилей открылась для посетителей парка «Зарядье» в Москве

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #парковка #зарядье
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