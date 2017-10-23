Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Шторм надвигается на Камчатку — МЧС
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства

    8:14  23 Октября 2017
    44

    В Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства

    Москва, 23 октября. Власти Москвы ограничат в День народного единства продажу спиртных напитков, в том числе пива и алкогольных коктейлей.

    Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на столичные власти, купить горячительные напитки нельзя будет в местах массовых гуляний – речь идет о парках, площадях и пешеходных улицах. 

    Кроме прочего, неалкогольные напитки, такие как соки, морсы, «газировки» на праздничных площадках нельзя будет купить в стеклянной таре. Как пояснили в мэрии, такие меры необходимы для профилактики правонарушений и предотвращения травматизма.

    Автор: Константин Терехов
    #алкоголь #москва #день народного единства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3335
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3195
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2406
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8767