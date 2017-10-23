В Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства

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Москва, 23 октября. Власти Москвы ограничат в День народного единства продажу спиртных напитков, в том числе пива и алкогольных коктейлей.

Как сообщает Газета.ru, со ссылкой на столичные власти, купить горячительные напитки нельзя будет в местах массовых гуляний – речь идет о парках, площадях и пешеходных улицах.

Кроме прочего, неалкогольные напитки, такие как соки, морсы, «газировки» на праздничных площадках нельзя будет купить в стеклянной таре. Как пояснили в мэрии, такие меры необходимы для профилактики правонарушений и предотвращения травматизма.