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В Москве выбрали еще пять площадок для реновации
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    В Москве выбрали еще пять площадок для реновации

    7:53  23 Октября 2017
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    В Москве выбрали еще пять площадок для реновации

    Москва, 23 октября. Руководство Москвы подобрало еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации.

    Как передает телеканал «360», такое решение было принято на заседании штаба по реализации программы. Площадки находятся в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.

    Ранее мэрия Москвы также сообщала, что уже утверждены 210 площадок для реализации программы реновации. 

    Ранее сообщалось, что все жилые дома, которые будут построены по программе реновации в столице, пройдут шесть этапов контроля качества.

    В Москве выбрали еще пять площадок для реновации

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #реновация
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