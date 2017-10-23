В Москве выбрали еще пять площадок для реновации

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Москва, 23 октября. Руководство Москвы подобрало еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации.

Как передает телеканал «360», такое решение было принято на заседании штаба по реализации программы. Площадки находятся в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.

Ранее мэрия Москвы также сообщала, что уже утверждены 210 площадок для реализации программы реновации.

Ранее сообщалось, что все жилые дома, которые будут построены по программе реновации в столице, пройдут шесть этапов контроля качества.