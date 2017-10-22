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Общество
Участок фиолетовой линии московского метро закроют с 28 октября
Общество
Участок фиолетовой линии московского метро закроют с 28 октября
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    Участок фиолетовой линии московского метро закроют с 28 октября

    23:23  22 Октября 2017
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    Участок фиолетовой линии московского метро закроют с 28 октября

    Москва, 22 октября. Станции Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро Москвы «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закроют для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство уточняет, что временное закрытие связано с работами по возведению перегонного тоннеля для Кожуховской линии, которую планируются открыть в 2018 году.

    К 5.30 утра 4 ноября метрополитен заработает в обычном режиме, отмечает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пассажире московского метро, упавшем на рельсы на станции Аннино. Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

    Автор: Сергей Свазовский
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