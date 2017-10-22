Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье за последние несколько дней

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Москва, 22 октября. За последние несколько дней на дорогах Московской области были зафиксированы шесть аварий с тяжелыми последствиями. Такими данными поделились представители подмосковного министерства транспорта.

Как передает издание «Ридус», в результате инцидентов погибли шесть человек. Еще один человек получил ранения.

«Так, на 40-м километре автодороги «Щелково — Фряново» насмерть сбили пешехода, на 29-м километре «МБК — Каширо-Симферопольского шоссе» люди пострадали при столкновении транспортных средств. Призываем соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах!» — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что четыре машины столкнулись на МКАД.