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Общество
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье за последние несколько дней
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    Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье за последние несколько дней

    22:27  22 Октября 2017
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    Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье за последние несколько дней

    Москва, 22 октября. За последние несколько дней на дорогах Московской области были зафиксированы шесть аварий с тяжелыми последствиями. Такими данными поделились представители подмосковного министерства транспорта.

    Как передает издание «Ридус», в результате инцидентов погибли шесть человек. Еще один человек получил ранения.

    «Так, на 40-м километре автодороги «Щелково — Фряново» насмерть сбили пешехода, на 29-м километре «МБК — Каширо-Симферопольского шоссе» люди пострадали при столкновении транспортных средств. Призываем соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах!» — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что четыре машины столкнулись на МКАД.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #подмосковье
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