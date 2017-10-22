Труп мужчины нашли в туалете торгового центра в Москве

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Москва, 22 октября. Труп молодого мужчины нашли в столичном торговом центре в районе Северного Измайлово. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Согласно имеющимся данным, сообщение об обнаружении трупа в торговом комплексе, расположенном по Щелковскому шоссе, поступило от очевидцев.

По информации ведомства, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили тело мужчины в мужском туалете.

В настоящее время сотрудники полиции установили личность погибшего мужчины 1991 года рождения.

«Причина смерти устанавливается», — добавили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.