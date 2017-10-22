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Труп мужчины нашли в туалете торгового центра в Москве
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    Труп мужчины нашли в туалете торгового центра в Москве

    13:57  22 Октября 2017
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    Труп мужчины нашли в туалете торгового центра в Москве

    Москва, 22 октября. Труп молодого мужчины нашли в столичном торговом центре в районе Северного Измайлово. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 

    Согласно имеющимся данным, сообщение об обнаружении трупа в торговом комплексе, расположенном по Щелковскому шоссе, поступило от очевидцев. 

    По информации ведомства, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили тело мужчины в мужском туалете.

    Труп мужчины нашли в туалете торгового центра в Москве

    В настоящее время сотрудники полиции установили личность погибшего мужчины 1991 года рождения.

    «Причина смерти устанавливается», — добавили в пресс-службе.

    По данному факту проводится проверка.

    Автор: Дана Балан
    #москва #труп #полиция #тц #туалет
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