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Происшествия
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Общество
Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится первый снегопад
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    Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится первый снегопад

    12:25  22 Октября 2017
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    Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится первый снегопад

    Москва, 22 октября. Синоптики рассказали, когда на российскую столицу обрушится первый сильный снегопад. По данным метеослужб, это может случиться через семь дней, примерно 27-28 октября.

    По данным синоптиков, в середине грядущей недели погода кардинально поменяется, температура воздуха станет снижаться, а также выпадут обильные осадки в виде снега.

    Отмечается, что до 27 октября серьезных осадков не предвидится, но в некоторых районах Подмосковья возможны небольшие дожди со снегом, передает Москва.ру

    Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится первый снегопад

    Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима на территории России будет не такой экстремальной, как об этом рассказали синоптики. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #москва #снегопад #снег #синоптики
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