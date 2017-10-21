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Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Аннино»
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    Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Аннино»

    14:45  21 Октября 2017
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    Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Аннино»

    Москва, 21 октября. Пассажир московского метрополитена упал на рельсы на станции «Аннино», заявил руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

    Инцидент произошел около 12 часов дня. На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на рельсы.  Машинист состава на станции «Анннино» применил экстренное торможение, обратив внимание на произошедшее.

    Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Аннино»

    «Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки», — констатировали в пресс-службе столичного метро.

    Движение поездов на этом направлении было восстановлено в 12.25.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #метро #пассажир #рельсы #падение
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