Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Аннино»

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Москва, 21 октября. Пассажир московского метрополитена упал на рельсы на станции «Аннино», заявил руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 12 часов дня. На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на рельсы. Машинист состава на станции «Анннино» применил экстренное торможение, обратив внимание на произошедшее.

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки», — констатировали в пресс-службе столичного метро.

Движение поездов на этом направлении было восстановлено в 12.25.