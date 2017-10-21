 Полиция задержала «минера» московской больницы

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Москва, 21 октября. Правоохранительные органы российской столицы задержали телефонного «террориста», который подозревается в ложном сообщении о минировании городской больницы №12.

В московской полиции сообщили о задержании нетрезвого мужчины. По данным правоохранителей, поступил звонок об угрозе взрыва в одной из местных больниц. Экстренные службы выехали на место ЧП, однако угроза взрыва не подтвердилась. Номер звонившего был зафиксирован, нарушителя доставили в полицейский участок. Проводится проверка, пишет «Вечерняя Москва».