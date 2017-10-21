Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодого жителя Архангельска задержали за кражу магнитолы и чехлов
Происшествия
 Полиция задержала «минера» московской больницы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

     Полиция задержала «минера» московской больницы

    12:51  21 Октября 2017
    57

     Полиция задержала «минера» московской больницы

    Москва, 21 октября. Правоохранительные органы российской столицы задержали телефонного «террориста», который подозревается в ложном сообщении о минировании городской больницы №12.

    В московской полиции сообщили о задержании нетрезвого мужчины. По данным правоохранителей, поступил звонок об угрозе взрыва в одной из местных больниц. Экстренные службы выехали на место ЧП, однако угроза взрыва не подтвердилась. Номер звонившего был зафиксирован, нарушителя доставили в полицейский участок. Проводится проверка, пишет «Вечерняя Москва».

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #минирование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        221
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        305
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        1460
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        8380